كرة القدم.. للبرازيل

المصدر: يوكوهاما ■ أ.ف.ب

استكمل المنتخب البرازيلي رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح، وتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم (رجال)، في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020)، بفوزه الثمين 2-1 على نظيره الإسباني، أمس، في المباراة النهائية للمسابقة على استاد «نيسان» في مدينة يوكوهاما اليابانية. وكانت البرازيل، صاحبة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم (خمسة ألقاب)، أحرزت ذهبيتها الأولى في المسابقة الأولمبية، عندما توجت باللقب في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 على أرضها.

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