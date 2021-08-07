بطل من طوكيو.. مليون دولار مكافأة فيجي لمنتخب الرجبي

المصدر: سيدني ■ أ.ف.ب

سيتلقى منتخب فيجي لرياضة الركبي حائز ذهبية منافسات اللعبة في الألعاب الأولمبية في طوكيو، مكافآت تصل قيمتها إلى مليون دولار، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الذي وصف اللاعبين بالأبطال.

وسينال كل لاعب من الفائزين بالميدالية الذهبية لدى الرجال مبلغ 15915 دولاراً أميركياً، فيما ستحصل اللاعبات الفائزات بالبرونزية على نحو خمسة آلاف دولار أميركي لكل منهن، في إطار رزمة مكافآت خصصها رئيس الوزراء فرانك باينيماراما. وقال باينيماراما في فيديو نُشر على «فيس بوك»: «إنهم يمثلون القلب والقوة والطموحات الكبيرة للبلاد بأسرها».

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