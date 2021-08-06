بطل من طوكيو.. برونزية أردنية

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

اكتفى الأردني عبدالرحمن المصاطفة بالبرونزية، مانحاً بلاده ثانية ميدالياتها في الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد خسارته أمس في نصف نهائي وزن -67 كلغم في منافسات الكاراتيه. وتأهل المصاطفة إلى نصف النهائي متصدراً لمجموعته بالعلامة الكاملة، محققاً ثماني نقاط من أربع مواجهات، بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

والمصاطفة، وهو من مواليد عام 1996، طالب في كلية الطب، وبدأ ممارسة اللعبة في عام 2002، وحصل على الحزام الأسود في عام 2005 في نادي الصقر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news