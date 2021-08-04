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    أولمبياد طوكيو.. إنجاز تاريخي لمصر في كرة اليد

    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    حقق منتخب مصر لكرة اليد نتيجة رائعة عندما أصبح أول فريق إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزه المستحق على ألمانيا 31-26 أمس، في طوكيو.

    وضربت مصر موعداً غداً في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بطلة آسيا بسهولة 42-28.

    وكانت مصر تشارك في ربع النهائي للمرة الثالثة، بعد مشوار مميز في الدور الأوّل شهد فوزها أربع مرات والخسارة مرة يتيمة أمام الدنمارك حاملة اللقب وبطلة العالم.

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