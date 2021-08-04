ذهبية كرة القدم في طوكيو بين البرازيل وإسبانيا

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

ستكون البرازيل حاملة اللقب وإسبانيا الباحثة عن ذهبية أولى منذ 1992 على الموعد في نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد أن ثأرت الأولى من المكسيك بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما انتظرت إسبانيا حتى الدقيقة 115 من الشوط الإضافي الثاني لإقصاء اليابان صاحبة الأرض 1-صفر.

وثأرت البرازيل من المكسيك التي أسقطتها في نهائي لندن 2012 قبل أن تعوّض على أرضها في ريو 2016 وتحرز باكورة ذهبياتها على حساب ألمانيا.

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