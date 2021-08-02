    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بطل من طوكيو.. «بولت الجديد».. إيطالي

    صورة
    المصدر:
    • طوكيو ■ وكالات
    التاريخ:

    أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، أمس، سباق 100م المرموق في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت، الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الأخيرة بين 2008 و2016، وأنهى جاكوبس (26 عاماً) السباق بزمن 9.80 ثونٍ متقدماً على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ث) الذي حصد الفضية، والكندي أندري دو غراس (9.89) الفائز بالبرونزية.

    وأصبح أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب، أو حتى يوجد على منصة التتويج.

    طباعة
    أعلى