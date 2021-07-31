    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بطل من طوكيو.. الأسترالية ماكيون.. «ملكة السرعة»

    صورة
    المصدر:
    • طوكيو ■ وكالات
    التاريخ:

    توّجت الأسترالية إيما ماكيون بذهبية سباق 100م حرة المرموقة، فيما حطّمت الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر الرقم العالمي في 200 م صدراً، في منافسات السباحة ضمن أولمبياد طوكيو. ولم تخيب ماكيون الملقبة بـ«ملكة السرعة» التوقعات، وحققت رقماً أولمبياً بلغ 51.96 ث. وقادت سابقاً بلادها للقب التتابع أربع مرات 100م، وحطمت رقمه العالمي أيضاً، كما حصدت برونزية 100م فراشة، وبرونزية التتابع أربع مرات 200م.

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