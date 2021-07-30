"واتس آب" تدفع إلى ليونيل ميسي مقابل فيديو شاهده 17 مليوناً (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

تتواصل أصداء تتويج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بلقبه الأول مع منتخب بلاده بعد الفوز على البرازيل في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، وهذه المرة من خلال فيديو شهير، قام ميسي بتسجيله مباشرة بعد الفوز بهدف لصفر على البرازيل في المباراة النهائية، وجلس في وسط استاد ماركانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتحدث فيه إلى زوجته وأولاده، واحتفل معهم باللقب على طريقته الخاصة، معبرا عن فرحته ومبرزا الميدالية الذهبية.

وتقول صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفيديو الذي قام ليونيل ميسي بمشاركته من خلال تطبيق "واتس آب" الشهير، وعبر حسابه أيضا في "إنستغرام" قبل أيام، حقق مشاهدات قياسية بلغت نحو 17.6 مليونا (حتى اليوم)، وتبين أنه فيديو مدفوع مقابله لليونيل ميسي من قبل شركة "واتس آب"، ويأتي في إطار شراكة تسويقية بين ميسي والشركة العالمية التي تدير التطبيق العالمي.

ولا يعرف بالضبط حجم المبلغ الذي حصل عليه ميسي من "واتس آب"، لكن المؤكد أنه يحصل على ما يناهز مليون دولار عن كل منشور له في "إنستغرام"، بينما يتوقع أن يكون المبلغ كبيرا جدا، كونه يأتي في إطار اتفاقية تسويق. وانقسم بعض مشجعي ميسي بين مؤيد ومعارض، لاستغلال لحظات تاريخية، ولحظات عائلية في أمور تجارية، بينما رأى آخرون أن من حق اللاعب استغلال إسمه والذي يعد أحد "الماركات العالمية" الشهيرة في عالم كرة القدم، وفي وسط مشاهير "التواصل الاجتماعي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news