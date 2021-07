المصري محمد النني يثير غضب جماهير أرسنال.. "تغريدات قاسية" (فيديو)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب المصري محمد النني تسبب في ثورة غضب عارمة لدى جماهير أرسنال بعدما أخطأ في التعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء أسفرت عن هدف بمرمى فريقه خلال المباراة الودية، الأربعاء، أمام واتفورد.

وعلى الرغم من فوز أرسنال 4-1 إلا أن الهدف الذي تسبب به النني (1-1) عرّضه لوابل من الانتقالات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ذهب البعض للمطالبة بتبديله بلاعب آخر.

Mohamed Elneny is caught in possession in his own box, subsequently leading to Watford’s equaliser against Arsenal. [@TheAFCnewsroom] #afc pic.twitter.com/NGsMulFcqa