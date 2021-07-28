    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    فونكه تهدي ألمانيا أول ميدالية ذهبية في طوكيو

    صورة
    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    تُوجت الألمانية ريكاردا فونكه بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك المتعرج للسيدات، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، لتحقق أول ميدالية ذهبية لبلادها في الدورة. وحلت الإسبانية مايالين تشوراوت في المركز الثاني، خلال السباق الذي جرى أمس، لتحصد الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأسترالية جيسيكا فوكس. وضمت تشوراوت ميداليتها الفضية إلى الميدالية الذهبية التي حصدتها في دورة ريو 2016، والبرونزية التي نالتها في أولمبياد لندن 2012، كما نالت فوكس البرونزية، بعد أن حصدت برونزية ريو 2016، وفضية دورة لندن 2012.

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