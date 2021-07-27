    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بطل من طوكيو

    ميدالية أردنية

    صورة
    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    حقق لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي المصنف سادساً عالمياً الميدالية الفضية لوزن -80 كلغ في أولمبياد طوكيو أمس، بعد خسارته في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد 20-9. وكان الشرباتي بطل آسيا 2021 ضمن للأردن ميداليتها الأولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ الأولمبياد بوصوله الى النهائي، بعد أن حصد باكورتها أحمد أبوغوش في التايكواندو أيضاً عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

     

     

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