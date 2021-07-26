ميدالية مصرية ثانية في أولمبياد طوكيو بتوقيع سيف عيسى

المصدر: وكالات

أحرز لاعب التايكواندو المصري سيف عيسى المصنف خامسًا عالميًا الميدالية البرونزية لوزن -80 كلغم، اليوم الإثنين، بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4، مانحًا الفراعنة ميداليتهم الثانية في أولمبياد طوكيو بعد دقائق من فوز هداية ملاك بالميدالية ذاتها لوزن -67 كلغم.

وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 خسر في نصف النهائي أمام المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت عالم محايد، بعد أن أطاح الايطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019 من ربع النهائي.



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