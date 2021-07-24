أولمبياد طوكيو تجمع شقيقان فرقتهما الحرب في سورية

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "وكالة أوقات شام الإخبارية" السورية، عن لقاء مؤثر جمع في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي استهلت أول من أمس، في العاصمة اليابانية، جمع الشقيقان محمد وعلاء ماسو، اللذين فرقتهما الحرب الدائرة في سورية منذ العام 2011.

وأوضح الموقع السوري أن "مشاركة محمد ماسو جاءت ضمن قائمة المنتخب الرسمي السوري، فيما جاءت مشاركة شقيقه علاء ضمن قائمة فرق اللاجئين القادمة من ألمانيا".

وأضاف الموقع، أن: "صورة لقاء الشقيقين، شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل فرحة لقاء الشقيقين محمد وعلاء".

ويذكر، تشارك سورية في الأولمبياد ببعثة تضم 15 رياضياً، من بينهم محمد ماسو لاعب فريق الترايثلون التي تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، فيما ضمن فريق اللاجئين الذي يشارك تحت العلم الأولمبي، 9 رياضيين من بينهم علاء ماسو القادم من ألمانيا بعد أن هاجر إليها في العام 2015، ويشارك ضمن منافسات السباحة.

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