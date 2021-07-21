ليفربول يعلق على هدف محمد صلاح في التمرين: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف"! (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر نادي ليفربول عبر حسابه في "تويتر" فيديو من استعداداته للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في النمسا ظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح في أحسن صورة فنياً وبدنياً مما دفع النادي الإنجليزي للتغزل ب"الفرعون" معلقاً على الفيديو: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف".

سريع كالبرق حاسم كالسيف إنه @MoSalah ⚡️⚔️👑



شاهدوا حلقة كاملة جديدة من داخل التدريبات عبر LFCTV GO الآن 💻 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 19, 2021

وتألق صلاح خلال التدريبات برفقة زميله الإنجليزي أرنولد الذي مرر له كرة من منتصف الملعب ركض خلفها النجم المصري بسرعة فائقة قبل أن يسجل هدف من انفراد بالمرمى.

ويدشن ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي في 14 من الشهر المقبل، إذ يسعى "الريدز" إلى استعادة اللقب من مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

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