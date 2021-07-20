رئيس ريال مدريد يوجه صدمة إلى جمهور "الملكي" ويتخذ قرارا مفاجئا وغريبا

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى جمهور ريال مدريد صدمة شديدة من إدارة النادي، حيث أشارت تقارير صحافية إسبانية، ومن ذلك ما نقلته إذاعة "ماركا"، إلى أن إدارة الريال برئاسة فلورنتينو بيريز، ليست لديها أية نية على الإطلاق لإجراء أي تعاقدات، وأن الصفقة المهمة التي تمت وقد تكون الاخيرة في صيف مدريد هي التعاقد مع مدافع ونجم بايرن ميونيخ الألماني، النمساوي ديفيد ألبا حيث سيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام رسميا غدا.

وما عدا ذلك، وكما كشف أحد المسؤولين في مدريد بحسب ما أخبره الرئيس بيريز، ليس على رادار النادي في هذا الصيف أي تعاقدات أخرى، وان الاعتماد الكلي سيكون على بعض اللاعبين العائدين من الإعارة على غرار الصربي يوفيتش، والنرويجي أوديغارد. في المقابل كانت المفاجأة الغريبة والغير متوقعة أيضا، عودة رهان بيريز والمدرب الجديد الإيطالي أنشيلوتي على الولزي غاريث بيل، الذي كشف قبل يومين، وبعد اتفاق مع الرئيس والمدرب، أنه باق في مدريد ولا نية له على الاطلاق لمغادرته.

وكان بيل أحد أسباب الخلاف بين بيريز والمدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، حيث يصر دائما بيريز على إبقاء بيل، وهو ما جعله يوافق في الموسم الماضي على إعارته لتوتنهام الانجليزي، بدل بيعه، بينما لم يكن غريبا أن تكون عودته سلسة في الصيف الحالي عقب التعاقد مع المدرب أنشيلوتي.

وكانت التوقعات كبيرة جدا وسط جمهور ريال مدريد، بعد تغييرات عديدة ورحيل لاعبين، أبرزهم المدافع سيرجيو راموس، وكذلك الرحيل المرتقب والوشيك للفرنسي فاران، ونظرا للمشاكل الكبيرة التي عانى منها مدريد في الهجوم، أن يكون الفريق مصمم على ترميم هجومه بصفقة من العيار الثقيل، خاصة الفرنسي مبابي. لكن بيريز لا يريد إنفاق أموالا كثيرة، ويراهن على أن التشكيلة التي بحوزته حاليا قادرة على تقديم موسم مميز للفريق، وهو الامر الذي يشكك فيه الكثيرون، وفي مقدمتهم قسم كبير من جمهور مدريد.

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