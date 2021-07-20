«تويوتا» لن تكون حاضرة في افتتاح أولمبياد طوكيو

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أعلنت شركة تويوتا اليابانية، التي تعتبر من الرعاة الرئيسين لأولمبياد طوكيو، أنها لن تكون ممثلة الجمعة المقبل، في حفل افتتاح الألعاب، ولن تبثّ المجموعة إعلانات متعلقة بالحدث، وذلك بحسب ما قال متحدث باسمها أمس. وتُعدّ «تويوتا» التي كانت الشركة الأكثر مبيعاً للسيارات في العالم خلال عام 2020، من الشركاء الرئيسين للحركة الأولمبية، وكانت من رعاة العديد من الألعاب الأولمبية، وأسهمت بما مجموعه 500 مليون دولار لألعاب طوكيو. لكن هذه الألعاب الأولمبية لا تحظى بموافقة جزء كبير من اليابانيين، بسبب استمرار جائحة كورونا، وستقام جميع الأحداث المقررة في طوكيو خلف أبواب موصدة، نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات. وقالت متحدثة باسم «تويوتا» إن «مسؤولي (تويوتا) لن يحضروا حفل الافتتاح، والسبب الرئيس هو أنه لن يكون هناك متفرجون».

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