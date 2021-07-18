عمرها 14 سنة وطولها 226 سم.. صينية تحبط لاعبات جيلها في كرة السلة (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أحبطت لاعبة كرة السلة الصينية الشابة تشانغ زيو لاعبات جيلها لفارق الطول والإمكانات التي تجعلها نجمة فوق العادة في ظل الفوارق الهائلة في الطول مقارنة معهن إذ يبلغ طولها 226 سنتيمتراً على الرغم من أنها لم تتجاوز الـ 14 سنة من عمرها.

وسجلت تشانغ الملقبة بـ"المعجزة" 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة في مباراة واحدة مما يعتبر رقماً كبيراً في صالات كرة السلة.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v — Overtime (@overtime) July 15, 2021

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن تشانغ بلغت طول 160 سم عندما كانت في الصف الأول واجتازت بقامتها المترين في الصف السادس، وتمارس عائلة تشانغ كرة السلة منذ القدم إذ لعب والد تشانغ (213 سم) بشكل احترافي، وكانت والدتها يو يينغ (198 سم) عضوا سابقا في منتخب كرة السلة للسيدات في الصين.

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