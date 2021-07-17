شوط في 30 دقيقة وقوانين جديدة ستغير شكل كرة القدم.. "فيفا" يدرس تطبيقها

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء تعديلات جديدة على مباريات كرة القدم، من شأنها أن تغير كثيراً من ملامح المباريات التي تعودنا عليها، وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص الوقت المهدر في المباريات وزيادة الأهداف وتقليل العنف للحد من الإصابات العنيفة التي تضر اللاعبين، ومن أهم هذه التعديلات تقليص زمن كل شوط في المباراة إلى 30 دقيقة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فيفا سيبدأ في تجربة التعديلات الجديدة في بطولة كأس المستقبل الودية في هولندا للاعبين الشباب، وأشارت إلى أنه ربما يكون التغيير الأهم، والذي يحظى بتأييد المحللين والنقاد منذ مدة طويلة، هو جعل المباراة مقسمة إلى شوطين، كل شوط لـ30 دقيقة فقط، على أن يتم إيقاف الساعة عندما يكون اللعب متوقفاً، وهذا النظام معتمد في كثير من الرياضات بينها كرة السلة، والهدف منه التخلص من ظاهرة إهدار الوقت، كما لن يكون هناك وقت بدل ضائع بنهاية كل شوط، لأنه لا توجد أي ثانية مهدرة.

وقات الصحيفة إن القانون الثاني المقترح هو السماح بإجراء عدد لا محدود من التبديلات خلال المباراة، علماً أنه في الوقت الحالي يسمح بإجراء 5 تبديلات، وهذا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكان القانون يسمح في السابق بإجراء 3 تبديلات فقط.

وسيسمح القانون الثالث المقترح بإجراء رميات التماس بالقدم وليس باليد، والهدف منه زيادة عدد الأهداف في المباريات، لأن تنفيذ رميات التماس بالقدم سينتج عنه فرص أكبر للفريق المهاجم، أما القانون الرابع والأخير فيتمثل بطرد اللاعب الحاصل على بطاقة صفراء لمدة 10 دقائق، وهذا من شأنه أن يقلل العنف والتدخلات التي تتسبب بإصابة اللاعبين.

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