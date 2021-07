ميسي يقدم مفاجأة سارة لعجوز أرجنتيني تخطى المائة سنة

كشفت قناة "إي إس بي إن" الرياضية الأميركية جانبا من تفاصيل ما حدث بين عجوز أرجنتيني تعدى الـ100 سنة من العمر، ويدعى دون هيرنان، ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي والمفاجأة السارة التي قام بها تجاه الجد. واشتهر هيرنان، وهو من المشجعين الأوفياء لمنتخب الأرجنتين، بتدوين كل هدف يسجله ليونيل ميسي في تاريخ المنتخب اللاتيني العريق. وقام حفيده بتسجيل فيديو، وعرضا جانبا من تفاصيل الأهداف والاسماء وتواريخها التي يسجلها جده على أوراق ما يزال يحتفظ بها حتى اليوم، وبينها الأهداف التي سجلها في كوبا أميركا الاخيرة والتي توج بلقبها.

وبعد انتشار الفيديو وقصة الجد مع الأهداف، وصل الأمر إلى ليونيل ميسي، حيث شاهده وتأثر بالقصة، فأحب أن يقوم بمفاجأة للجد، وسجل فيديو خاص له يهنئه فيه على عمله، وعلى عشقه للعبة وعلى تشجيعه المستمر لمنتخب الأرجنتين. وقال ميسي في الرسالة إنه تصور أنه "من الجنون أن يقوم بتسجيل الأهداف طوال هذه المدة وبهذه الدقة وأنه هو بنفسه لا يملك سجلا مماثلا لها، وقال إنه يرسل له عناقا حارا وكبيرا ويشكره على كل ما يفعله، وأنه سيلتقيه في فرصة مقبلة".

ولم يتأخر رد الجد من خلال فيديو سجله مجددا حفيده، ونشره على حسابه في "إنستغرام" وقال فيه إنه يشكر ميسي على كل ما يفعله، وقال إنها فرحة كبيرة له أن تواصل معه، وسيستمر في متابعة وتسجيل أهدافه. وبدأت قصة الجد مع بدايات ميسي، حيث يعتبره أبرز نجوم الكرة، ويتابعه باستمرار، والجد هيرنان من مشاهير التواصل الاجتماعي في الأرجنتين، بفضل حفيده الذي يسجل فيديوهات له وينشرها على حسابات متعددة في مواقع التواصل الاجتماعي.

Hernan is 100 years old, and every time Messi scores a goal, he writes it down in his notebook.



Messi found out about this, and after winning the Copa America, he sent Hernan a video greeting him. The family's reaction to the video 🥺 (via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/9apydpyqEP