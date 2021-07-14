ميسي يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة.. تعرّف إلى التفاصيل

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن انفراجة كبيرة في العلاقة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونادي برشلونة. وقالت إن الأخبار السارة التي ظل جمهور برشلونة بانتظارها لأسابيع تحققت أخيرا بتوصل الجانبين إلى اتفاق يقضي ببقاء اللاعب مع النادي في الفترة المقبلة ولخمس مواسم مقبلة وبشرط جزاي يصل إلى نحو 350 مليون يورو. وكان عقد ميسي قد انتهى مع برشلونة بنهاية يونيو الماضي، وظل تجديد عقده يتعثر بسبب تعقيدات تتعلق بسقف رواتب اللاعبين في الدوري الإسباني، ومسألة اللعب النظيف، وكذلك كون نادي برشلونة يعاني ماليا بسبب ديون متراكمة وصلت إلى نحو ملياري يورو.

وقالت الصحيفة إن اللاعب وافق على خفض راتبه بنسبة كبيرة تصل إلى النصف من أجل البقاء في كاتالونيا، من دون الكشف عن قيمة الراتب الجديد للاعب، حيث كان يقدر في العقد السابق بأكثر من 100 مليون يورو، وأشارت تقديرات من وسائل إعلام إلى أن راتب ميسي الجديد قد يراوح بين 30 و40 مليون يورو سنويا.

ولم تكشف "ماركا" عن التفاصيل المالية، لكنها أكدت التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، بانتظار لمسات نهائية عليه من قبل ممثلي ميسي ونادي برشلونة، قبل الإعلان الرسمي الذي يستلزم أيضا قيام النادي بترتيب أوضاعه المالية، والانتهاء من كثير من الامور التي أخرت تسجيل لاعبيه الجدد، حتى يوازن بين إيراداته ومصروفاته، وذلك بسبب العجز الكبير في الميزانية، والذي تخطى النسبة المسموحة.

وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قد أعلن أمس في تصريح صحافي أن أخبار طيبة سيتم الإعلان عنها قريبا بخصوص ميسي، كما أن مقربين من اللاعب الذي يقضي حاليا عطلته في أميركا، كشفوا عن رغبته الكبيرة في الاستمرار بكاتالونيا.

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