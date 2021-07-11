حدث تاريخي.. ميسي ينتزع أول لقب مع الأرجنتين من قلب البرازيل (صور)

المصدر: وكالات

أحرزت الأرجنتين لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب البرازيل المضيفة 1-صفر فجر الأحد، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ليحصد قائدها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، أوّل ألقابه الكبرى مع بلاده.

وبفضل هدف أنخل دي ماريا منتصف الشوط الأول، أحرزت الأرجنتين لقبها الأول في البطولة القارية في أميركا الجنوبية منذ 1993.

سجل الفائزين منذ 1916

1916: الاوروغواي

1917: الاوروغواي

1919: البرازيل

1920: الاوروغواي

1921: الارجنتين

1922: البرازيل

1923: الاوروغواي

1924: الاوروغواي

1925: الارجنتين

1926: الاوروغواي

1927: الارجنتين

1929: الارجنتين

1935: الاوروغواي

1937: الارجنتين

1939: البيرو

1941: الارجنتين

1942: الاوروغواي

1945: الارجنتين

1946: الارجنتين

1947: الارجنتين

1949: البرازيل

1953: الباراغواي

1955: الارجنتين

1956: الاوروغواي

1957: الارجنتين

1959 (آذار/مارس): الارجنتين

1959 (كانون الاول/ديسمبر): الاوروغواي

1963: بوليفيا

1967: الاوروغواي

1975: البيرو

1979: البارغواي

1983: الاوروغواي

1987: الاوروغواي

1989: البرازيل

1991: الارجنتين

1993: الارجنتين

1995: الاوروغواي

1997: البرازيل

1999: البرازيل

2001: كولومبيا

2004: البرازيل

2007: البرازيل

2011: الاوروغواي

2015: تشيلي

2016: تشيلي

2019: البرازيل

2021: الأرجنتين

أكثر الفرق تتويجا ووصولا الى المباراة النهائية:

1- الأرجنتين (15 لقبا آخرها عام 2021 إلى جانب خسارتها 14 مرة في النهائي)

الأوروغواي (15 لقبا آخرها عام 2011 إلى جانب خسارتها 6 مرات في النهائي)

3- البرازيل (9 القاب آخرها عام 2019 إلى جانب خسارتها 12 مرة في النهائي)

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