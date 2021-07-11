​كلاب بدلاً من نجوم الفريق للكشف عن القميص الجديد للنادي (فيديو وصور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

استخدم بريستول سيتي الإنجليزي ​الكلاب بدلاً من اللاعبين للإعلان عن القميص الجديد للنادي العريق الذي تأسس سنة 1894 ويلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى.

ونشر بريستول سيتي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو وصوراً للكلاب وهي ترتدي قمصان حمراء في خطوة غير تقليدية تصدرت فيه الكلاب المشهد على حساب اللاعبين وفرضت نفسها نماذج جديدة للإعلان عن القميص الجديدة.

We just wanted to make you smile. 😊 pic.twitter.com/cXas1GbfZU — Bristol City FC (@BristolCity) July 8, 2021

وأظهر الفيديو أيضاً الكلاب تركض في طرقات النادي وملعب "أشتون جيت" مرتدية القمصان الجديدة التي اعتاد فيها الجمهور رؤيتها على أجساد نجوم الفريق!.

وقال نادي بريستول مفتخراً بإعلانه الجديد عبر منصاته: "أول طقم كرة قدم على الإطلاق يتم إطلاقه مع الكلاب سوف يرسم الابتسامة على الوجوه بعد 18 شهرًا من الغضب"، في إشارة إلى النتائج غير الجيدة التي ظل يحققها الفريق في الموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news