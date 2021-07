​كلاب بدلاً من نجوم الفريق للكشف عن القميص الجديد للنادي (فيديو وصور)

استخدم بريستول سيتي الإنجليزي ​الكلاب بدلاً من اللاعبين للإعلان عن القميص الجديد للنادي العريق الذي تأسس سنة 1894 ويلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى.

ونشر بريستول سيتي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو وصوراً للكلاب وهي ترتدي قمصان حمراء في خطوة غير تقليدية تصدرت فيه الكلاب المشهد على حساب اللاعبين وفرضت نفسها نماذج جديدة للإعلان عن القميص الجديدة.

We just wanted to make you smile. 😊 pic.twitter.com/cXas1GbfZU