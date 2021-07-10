    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    شعلة «الأولمبياد» تصل طوكيو دون جماهير

    من مراسم الشعلة. أ.ف.ب

    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    وصلت الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو أمس، ضمن حفل متواضع أقيم في ملعب خالٍ من الجماهير، بعد يوم من قرار السلطات المحلية ومنظمي الألعاب منع الجماهير في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا. وقبل أسبوعين من موعد حفل افتتاح الألعاب المقرر في 23 الجاري، وصلت الشعلة إلى المكان المخصص لها في فانوس وتم تسليمها بشكل رمزي إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي. وكان منظمو أولمبياد طوكيو 2020 مع السلطات المحلية أعلنوا أول من أمس، قرار حظر الجماهير المحلية حضور المسابقات في العاصمة. مقابل السماح لعدد محدد بالحضور في منشآت خارج طوكيو، على غرار فوكوشيما.

    طباعة
    أعلى