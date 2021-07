ميسي يستفز لاعب برشلونة السابق بطريقة غريبة خلال مباراة الأرجنتين وكولومبيا (فيديو)

أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الوجه الآخر خلال مباراة منتخب بلاده مع كولومبيا بالدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا التي ابتسمت فيها ركلات الترجيح لـ "راقصي التانغو".

وبعد إهدار لاعب برشلونة السابق ونجم كولومبيا ياري مينا ركلة ترجيحية بدأ ميسي بالاحتفال والصراخ عليه أكثر من مرة قائلاً: "ارقص الآن.. ارقص الآن"، في إشارة إلى احتفالات مينا المستفزة التي قام بها خلال البطولة، عندما انتصرت كولومبيا على أوروغواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي للبطولة.

“HOW ABOUT DANCING NOW?” yells Leo Messi to Yerry Mina after his penalty kick is saved by Dibu Martínez. This is the Messi all of Argentina wants to see. Fired up and in it ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/0mFXzVdru5