سان جرمان يستعد لتوجيه صدمة كبرى إلى برشلونة.. والسبب ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي باريس سان جرمان قد يوجه خلال الأيام المقبلة صدمة كبرى إلى نادي برشلونة، ستكون الثانية في أقل من شهر، والسبب في ذلك نجم الفريق الكاتالوني التاريخي، الارجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أن خطف الفريق الباريسي صفقة الهولندي فينالدوم، لاعب ليفربول السابق، في اللحظات الاخيرة بأن أغراه بعقد كبيرو وحوافز عديدة، يسير الان في الاتجاه نفسه مع ليونيل ميسي، الذي اصبح لاعبا حرا منذ 30 يونيو الماضي، ومستغلا المشاكل المالية التي يعانيها النادي الإسباني في الفترة الحالية بديون قاربت الملياري يورو، بجانب التعقيدات الخاصة بالضرائب والتي حالت دون تجديد عقد ميسي في الفترة الماضية.

ولم يخف مدير نادي سان جرمان، البرازيلي ليوناردو اهتمام النادي الباريسي بميسي، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل العرض الجديد. بينما قالت صحف أخرى إن تسريبات أشارت إلى أن النادي مستعد لتحمل راتب ميسي الضخم والذي يصل إلى 130 مليون يورو سنويا، بجانب الحوافز الاخرى، كما أنه يخطط للجمع بين ميسي وزميله السابق في برشلونة، النجم البرازيلي نيمار، إلى جانب استقدام صخرة ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، وكذلك النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد ودورتموند سابقا، والذي مايزال عقده ساريا حتى اليوم مع إنترميلان، الذي توج معه بطلا لإيطاليا الموسم الماضي، ويتوقع أن تبلغ صفقة انتقاله إلى باريس، والتي شارفت على النهاية السعيدة، نحو 70 مليون يورو.

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