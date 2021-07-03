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    إيطاليا تطرد "المصنف أول عالمياً".. وتتوعد إسبانيا

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي المصنف الأول عالمياً وثالث مونديال 2018، بنتيجة 2-1، وتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الجمعة، بعد مباراة مثيرة.

    وسجل نيكولو باريلا (31) ولورنتسو إينسينيي (44) هدفي إيطاليا، وروميلو لوكاكو (45+2 من ركلة جزاء) هدف بلجيكا.
    وضربت إيطاليا موعدًا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل مع إسبانيا التي أوقفت مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

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