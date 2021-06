بالفيديو: خطأ كارثي من حارس إسبانيا يتسبب بهدف "فضيحة" لكرواتيا

وقع حارس مرمى المنتخب الإسباني أوناي سيمون في خطأ كارثي في مباراة "الماتادور" مع كرواتيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا بكرة القدم.

ولم يحسن الحارس قليل الخبرة سيمون في التعامل مع الكرة المعادة له من زميله الإسباني بيدري لتمر الكرة من تحت قدمه وتمنح كرواتيا الهدف الأول وسط خيبة أمل كبيرة للحارس في الدقيقة 20.

الجدير بالذكر أن الهدف الذي تم تسجيله باسم لاعب برشلونة الواعد بيدري (من نيران صديقة) يعتبر الأول في تاريخ اللاعب الدولي، وشاءت الأقدار أن يكون في مرمى منتخب بلاده!.

وعلى الرغم من الخطأ الفادح الا ان رفاق بيدري وسيمون تمكنوا من حسم المباراة في النهاية بنتيجة 5-3 بعد تمديد المباراة إلى شوطين اضافيين حيث انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 3-3.

What is the Spain goalie doing? Croatia was a big underdog in this.pic.twitter.com/jPppL99Jya