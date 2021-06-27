    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    سيرينا وليامس تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    أعلنت الاميركية سيرينا وليامس الاحد عشية انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى في كرة المضرب، عدم مشاركتها في الالعاب الاولمبية في طوكيو.
    وقالت اللاعبة البالغة 39 عاماً والفائزة بذهبية أولمبياد لندن 2012 في الفردي على ملاعب ويمبلدون: "لست مدرجة على القائمة الأولمبية، في مطلق الاحوال على حد علمي.. وفي حال كنت، فلا ينبغي أن أكون".
    وتقام الالعاب الاولمبية من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين.

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