شقيق مبابي الصغير ينضم إلى باريس سان جرمان

المصدر: وكالات

انضم لاعب الوسط إيثان مبابي إلى باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الذي يدافع عن ألوانه شقيقه الأكبر المهاجم الدولي كيليان المتواجد حالياً مع منتخب "الديوك" في كأس أوروبا 2020، بحسب ما أعلن نادي العاصمة اليوم الجمعة.

ووقع إيثان، البالغ 15 عاماً، عقداً لمدة ثلاثة أعوام سيبقيه بقميص النادي الباريسي" حتّى عام 2024.

ويأتي اعلان انضمام الشقيق الاصغر لكيليان في وقت تحوم الشكوك حول مستقبل النجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع سان جرمان في يونيو 2022.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يسعى ابن الـ 22 عاماً الى الرحيل عن ملعب "بارك دي برانس" بعدما أبدت عدة أندية على غرار ليفربول الانجليزي وريال مدريد الاسباني اهتمامها بضمه إلى صفوفها.

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