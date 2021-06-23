فيديو كوميدي لعجوز أصابته "هستيريا" كرة القدم.. وزوجته تنفجر ضحكاً
نشرت شبكة أسبن" الأميركية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمشجع عجوز يحتفل بطريقة كوميدية بهدف لفريقه في الدقيقة الأخيرة، وعلقت على التغريدة: "حب اللعبة لا يتلاشى أبداً"، دون أن تشير إلى هوية الفريقين المتنافسين.
والملفت في الفيديو أن زوجة العجوز المرح انفجرت ضحكاً من الفرحة الهستيرية التي بدا عليها في غاية السعادة وكأنه من سجل هدف الفوز بالمباراة!.
The love of the game never fades 🥺— ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2021
(via rrd.julia/Instagram) pic.twitter.com/LVArossVkh
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