بالفيديو: خدعوا جيرانهم بفارق البث المباشر أثناء تشجيع منتخبهم بكأس أوروبا

نشرت شبكة "أسبن" الرياضية مقطع فيديو كوميدي لمشجعين هولنديين خدعوا جيرانهم أثناء تشجيعهم "الطواحين" أمام النمسا في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، مستغلين فارق توقيت البث المباشر للقاء.

وفي الوقت الذي أهدر مهاجم هولندا ممفيس ديباي فرصة ذهبية، صاح سكان منزل في الطابق العلوي فرحاً على اعتبار أن ديباي سجل هدفاً، بهدف خداع جيرانهم في الطابق الأرضي الذين بدا البث لديهم متأخراً ثوانٍ عدة، إذ وقعوا بالفخ واحتفلوا بالهدف قبل أن يكتشفوا بأنها خدعة.

ووجد الفيديو تفاعلاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتالياً الفيديو:

They pretended Depay's missed chance was a goal to prank their neighbors who were on a delay 😂



(via carlosvanerven/Instagram) pic.twitter.com/P6NZjqohgH