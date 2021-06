بالفيديو.. لاعب اسكتلندي ومدرب روسيا يسخران من رونالدو بسبب "كوكاكولا"

استمر التفاعل مع واقعة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو خلال مؤتمر صحافي سابق لمباراة المجر في نهائيات كأس أوروبا (يورو 2020)، حين قام رونالدو بإزالة قنينتين لعلامة كوكاكولا من على طاولة المؤتمر، ورفع بدلا عنهما قنينة ماء، في تعبير عن رفضه للمشروبات الغازية.

في المقابل، كان التفاعل من بعض اللاعبين والمدربين مغايرا لرونالدو، إذ قام لاعب منتخب اسكتلندا جون مكاغين، وكذلك مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف بالسخرية من رونالدو في مؤتمرين صحافيين بطريقة غير مباشرة.

🗣"Any coke?" 🤣#SCO John McGinn paying tribute to Cristiano Ronaldo after he removed 2 bottles of Coca-Cola before his #POR press conference the other day @jmcginn7 pic.twitter.com/dykFqWAao5