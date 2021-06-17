بالفيديو.. لاعب اسكتلندي ومدرب روسيا يسخران من رونالدو بسبب "كوكاكولا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

استمر التفاعل مع واقعة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو خلال مؤتمر صحافي سابق لمباراة المجر في نهائيات كأس أوروبا (يورو 2020)، حين قام رونالدو بإزالة قنينتين لعلامة كوكاكولا من على طاولة المؤتمر، ورفع بدلا عنهما قنينة ماء، في تعبير عن رفضه للمشروبات الغازية.

في المقابل، كان التفاعل من بعض اللاعبين والمدربين مغايرا لرونالدو، إذ قام لاعب منتخب اسكتلندا جون مكاغين، وكذلك مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف بالسخرية من رونالدو في مؤتمرين صحافيين بطريقة غير مباشرة.

🗣"Any coke?" 🤣#SCO John McGinn paying tribute to Cristiano Ronaldo after he removed 2 bottles of Coca-Cola before his #POR press conference the other day @jmcginn7 pic.twitter.com/dykFqWAao5 — Football Daily (@footballdaily) June 17, 2021

وظهر مدرب روسيا في المؤتمر الصحافي لمباراة فنلندا التي فاز بها 1-0، وهو يتناول مشروب كوكاكولا، بعد أن قام بفتح القنينة مباشرة في المؤتمر وشرب القليل منها، في تعبير عن اختلافه مع رونالدو. في المقابل سخر ماكغين، إذ بمجرد جلوسه في المؤتمر، تساءل (هل هناك من كواكولا؟) وطلب مشروبا في بداية المؤتمر، ما اثار ضحكات الصحافيين، لكنه قام بشرب بعض الماء.

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