بالفيديو: زيدان يثور غضباً على صحفي.. "كاد ينطحه"

غضب الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد من أحد الصحفيين، بعد أن سأله: "هل تعمدت إظهار ريال مدريد مخطئا في رسالتك الوداعية؟"، الأمر الذي أثار زيزو وكاد يوجه له نطحة على الطريقة نفسه التي أنهلى بها مسيرته الكروية لاعباً خلال مباراة فرنسا وإيطاليا بنهائي مونديال 2006.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو والحوار بين زيدان والصحفي الذي نقل موقع "في الجول" نص الحوار بينهما، إذ ردّ مدرب الريال السابق على الصحفي: "هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة وفي فعل نفس الهراء؟"، ويجيب الصحفي مرة أخرى: "لا.. أنا أسأل فقط عن الرسالة".

Journalist: Did you leave Real Madrid in a bad way?



Zidane: Are you still asking the same dumb questions as before? Your job is a disgrace. It's always the same with you. I know you and you know me. Come here, let me talk to you without the cameras.pic.twitter.com/ZZpXrUDALo