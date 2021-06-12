ليفربول يحسم موقفه النهائي من محمد صلاح.. وفينالدوم السبب

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم، ومن ضمنها، موقع "ليفربول إيكو" المقرب من نادي ليفربول أن إدارة النادي حسمت موقفها بخصوص مستقبل النجم والهداف المصري محمد صلاح في النادي. وقال إن الإدارة أجمعت بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب على الحفاظ على خدمات محمد صلاح، وعدم السماح بمغادرته لأي وجهة أخرى. وأشار الى أن النادي يجهز مفاجأة سعيدة لصلاح، حيث تقرر فتح المفاوضات حول تجديد عقده في الفترة القليلة المقبلة والذي ينتهي في 2023، مع إمكانية رفع الحوافز والراتب السنوي الإجمالي، الذي يتعدى حاليا الـ18 مليون يورو، ويعتبر الأعلى بين لاعبي ليفربول، وبين الأعلى في إنجلترا.

وأشار الموقع إلى أن السبب في هذا التغير المفاجىء في سلوك إدارة النادي تجاه صلاح، هو عدم الرغبة في تكرار ما حصل مع الهولندي فينالدوم، الذي تعثر تجديد عقده في الموسم الماضي مرارا، إلى أن اصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم المنصرم، ما جعل الفريق يخسر خدمات أحد أبرز لاعبي الارتكاز في أوروبا وليفربول، وينتقل أخيرا إلى فريق باريس سان جرمان.

وينوي ليفربول الحفاظ على أبرز عناصره، مع العودة المرتقبة لصخرة دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، الأمر الذي سيجعل ليفربول يعود بقوة إلى المنافسة محليا وقاريا.

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