بالفيديو: محمد صلاح يرد على منتقديه بلمسات ميسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمصري محمد صلاح نجم ليفربول يوضح قدرته على صناعة الأهداف بالقدر نفسه من جودة تسجيلها، وأغلبها كان على طريقة مشابهة لأسلوب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في تمرير الكرات العميقة خلف المدافعين.

وفي الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على صلاح أمام المرمى لترجمة الفرص إلى الأهداف، تناسى مراقبون بأن "الفرعون" صنع فرصاً بالجملة لو استغلها زملاءه وتحديداً السنغالي ساديو ماني لكان في مقدمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي.

وتكشف الأرقام في موقع إحصائيات كرة القدم "هو سكورد" العالمي بأن صلاح صنع لزملاءه 42 هدفاً في المواسم الأربعة الماضية وأحرز 120 هدفاً، وتالياً فيديو الفرص التي يصنعها صلاح ويرد فيها على المشككين في قدراته، خصوصاً أن كثيرون من ينتقدونه لإهداره فرصاً كثيرة في المواسم الثلاثة الماضية مقارنة مع السانحة للتسجيل.

Mohamed Salah’s playmaking doesn’t get talked about enough.



More than a goalscorer. 🇪🇬👑pic.twitter.com/hTJye6o4Ui