قرار أوروبي صادم ضد برشلونة وريال مدريد.. ورئيس "الليغا" يحدد توقيته

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا" خافيير تيباس وجه تحذيرا شديدا إلى العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، بأن قرارا أوروبيا صادما يطبخ حاليا ضدهما، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه خلال يومين فقط. وحذر تيباس من أن الناديين عليهما الشعور بالخوف لأن القادم أصعب، وأنه على اطلاع بما ينتظر الفريقين.

وقال إن الاتجاه في أوروبا هو بإقصاء الناديين من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وأن الأمر قد ينسحب على يوفنتوس الإيطالي كذلك. وأشار إلى أنه رغم أن لا أحد يتصور كيف يمكن لدوري الأبطال أن يكون بدون مشاركة الريال وبرشولنة، لكن الأمر متوقع بشكل كبير.

وسبق لرئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين أن انتقد بشدة الأندية الثلاثة التي ماتزال مصرة على مشروع الدوري السوبر، بينما قال سيفرين إن هذا "المشروع ولد ميتا"، وأن على الأندية الثلاثة تحمل تبعات ما تقوم به.

وشكل الاتحاد الأوروبي في الفترة الاخيرة لجنة خاصة لدراسة العقوبات المحتملة ضد الأندية الثلاثة، على أن يتم الإعلان عنها الجمعة كما هو متوقع، وقد تصل إلى حد عدم تسجيلها في دوري الأبطال للموسم المقبل، بجانب توقيع غرامات مالية ثقيلة جدا، وقد يمتد الحظر للموسم بعد المقبل أيضا. لكن الاندية الثلاثة حذرت من أن أي عقوبات ضدها لن تقبلها، وستنقل المعركة إلى المحاكم الأوروبية، ومنها محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.

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