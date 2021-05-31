عرض إنجليزي يغري راموس.. الطريق مع مدريد مسدود

المصدر: وكالات

كشفت شبكة "إسبن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن عرض أوروبي للمدافع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الشبكة إن مانشستر سيتي الإنجليزي عرض على راموس الانضمام إلى صفوف الفريق بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، حسب مستواه، أو اللعب لنيويورك سيتي الأمريكي، أحد فرق مجموعة سيتي، بينما لم تكشف الشبكة عن التفاصيل المالية للعرض.

وينتهي عقد راموس (35 عام) مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، وهناك تقارير إسبانية أكدت أن العلاقة بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، والأقرب هو الانفصال بين الطرفين.

وأشارت "إسبن" إلى أن راموس سيعقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وحسب الشبكة، فإن فريق التحليل والبيانات في مانشستر سيتي أبلغ المدرب غوارديولا، بأن أرقام راموس تعني قدرته على تقديم أداء مماثل للاعبين أصغر منه سنا، لذلك تقدم النادي بعرض لمدة موسمين.

ولعب راموس 15 مباراة فقط بقميص الملكي في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، بسبب الإصابات المتوالية، وابتعد عن اللعب بشكل منتظم منذ يناير الماضي.

كما تم استبعاد راموس من قائمة المنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات نهائيات كأس أمم أوروبا في يونيو المقبل، بسبب معاناته مع الإصابات.

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