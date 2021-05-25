ريال مدريد يجدد عقد مودريتش حتى 2022

المصدر: وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن توقيع لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش على عقد جديد مع الفريق.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني، أن لاعب الوسط الكرواتي سيظل في صفوف الفريق الملكي حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وظهر مودريتش رفقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مع قميص ريال مدريد الذي كتب عليه من الخلف عام 2022.

وكان مودريتش قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2012، حيث حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم المنتهي من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد الذي توج باللقب.

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