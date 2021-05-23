تشلسي وليفربول وليستر في صراع على «بطاقتين أوروبيتين»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

تشهد المرحلة الـ38 الأخيرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم صراعاً ثلاثياً بين تشلسي وليفربول وليستر سيتي، على البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد أن ضمن سيتي اللقب الثالث في الأعوام الأربعة الأخيرة، وجاره يونايتد الوصافة.

ويحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول الرابع، وبفارق نقطتين أمام ليستر سيتي الخامس.

ويحل الفريق اللندني ضيفاً على أستون فيلا الـ11، فيما يلعب ليفربول أمام كريستال بالاس، ويلتقي ليستر سيتي، مع ضيفه توتنهام السابع. ويحتاج تشلسي وليفربول الفوز لضمان البطاقتين، بينما يحتاج ليستر الفوز وانتظار نتائج تشلسي وليفربول.

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