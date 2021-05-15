زيدان يلمّح إلى الرحيل عن ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

ألقى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان الكثير من الشك حول مستقبله في النادي الملكي، وذلك بعد أن ألمح بشكل واضح إلى أنه قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة "ماركا" أن زيدان قال ردا على سؤال من أحد الصحافيين اليوم حول مستقبله، إنه "لا يعلم شيئا"، وإنه "يعيش اليوم بيومه". لكنه أعطى تلميحا قويا زاد من قوة التكهنات بنهاية مشواره مع الريال في الموسم الجاري، وذلك حين قال: هناك أوقات تفرض عليك الرحيل من أجل صالح الجميع".

ورغم أنه لم يحسم في أي شيء، لكنه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه خاصة بالنسبة للرحيل أكثر منه للبقاء. وكان زيدان يتحدث عن اللقاء المرتقب في الجولة قبل الاخيرة غدا أمام أتلتيك بلباو، حيث يتخلف عن المتصدر في الليغا، أتلتيكو مدريد بنقطتين، ويمني النفس بالفوز، وانتظار تعثر أتلتيكو، رغم أن برشلونة الثالث مايزال في مطاردة الاثنين.

وقال زيدان إنه عاش أحد أصعب المواسم في تاريخه الكروي، وأنه سعيد للغاية لأنه ظل يصارع على الليغا حتى آخر جولتين، وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال، رغم الإصابات والإكراهات الكثيرة.

يذكر أن وسائل إعلام إيطالية كشفت أخيرا عن اتصالات متقدمة بين يوفنتوس وزيدان من أجل تولي تدريب الفريق خلفا للإيطالي اندريا بيرلو الذي باتت أيامه معدود مع اليوفي بعد موسم للنسيان على كافة المستويات.

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