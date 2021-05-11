محاولة اعتداء على محرز بأحد مطاعم لندن.. وتصريح مفاجىء من اللاعب

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض الدولي الجزائري ونجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز إلى محاولة اعتداء أمس من أحد الأشخاص خلال تواجده برفقة صديقته تايلور وارد لتناول الطعام في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حراس الامن بالمطعم تدخلوا لمنع الاعتداء. وبمجرد خروج محرز من مطعم "مايفير" اقترب رجل ببذلة سوداء من محرز محاولا الاعتداء عليه، لكن حراس الامن تدخلوا سريعا وقاموا بتطويقه وحمايته من المعتدي.

ولم يتأخر محرز في توضيح الامر لكنه جاء مفاجئا تماما لما تم نشره في وسائل الإعلام البريطانية، وقال في رسالة قصيرة عبر حسابه في "إنستغرام" إنه لم يكن مستهدفا بشكل مباشر بالاعتداء، وأن الامر كان بين ذاك الشخص وبعض حراس الامن، لكنه وجد نفسه وصديقته في وسط ذلك الخلاف بينهما، مشيرا إلى أنه بخير ولم يحصل له أي شيء.

ويعيش محرز أفضل أيامه الكروية بعد أن قاد سيتي أخيرا إلى أول نهائي في تاريخه بدوري الابطال، حيث سيلتقي تشلسي في 29 الجاري.

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