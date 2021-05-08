إلزام عبدالله السعيد بدفع مليوني دولار للأهلي المصري

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم السبت أن مركز التسوية والتحكيم المصري ألزم عبدالله السعيد لاعب الأهلي سابقا وببيراميدز حاليا بسداد مليوني دولار للقلعة الحمراء .

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت: "حكمت هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم بإلزام عبدالله السعيد بأداء مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي نظرًا لمخالفة اللاعب لشروط التعاقد".

واتخذ النادي الأهلي الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم المصري لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه، وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

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