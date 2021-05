بالفيديو: هازارد يهين ريال مدريد بسلوك غير مسؤول.. والنادي يرد بقوة

صبت جماهير ريال مدريد جام غضبها على اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بعد ظهوره في صور وفيديوهات ضاحكاً ويمازح زملاءه السابقين في نادي تشيلسي على الرغم من مرارة الهزيمة التي مني بها فريقه الملكي بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد "ستامفورد بريدج" في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (1-1 ذهاباً).

وفي الوقت الذي خرج قائد ريال مدريد سيرجيو راموس والنجم الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش من الملعب مستاءين وحزينين على الخروج من البطولة التي توج بها "الميرينغي" 13 مرة في تاريخه، فإن هازارد بدا ضاحكاً بعد صافرة النهاية، وكأنه لا تعنيه مشاعر جمهور الريال بوداع بطولتهم المفضلة.

Eden Hazard was happy for Chelsea 💙



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF