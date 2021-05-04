رونالدو يفاجىء الجميع بوجهة غير متوقعة في الموسم المقبل

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم إن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، اختار وجهة مفاجئة في الموسم المقبل، ولم تخطر على بال الكثيرين. وقالت إن رونالدو يريد العودة إلى أصوله وبداياته، وأن يختتم مشواره الكروي الحافل من حيث بدأ مع فريق لشبونة البرتغالي.

ويعيش رونالدو وضعا صعبا حاليا مع يوفنتوس، حيث توالت الانتقادات ضده بسبب تراجع مستواه في الفترة الاخيرة، وخسارة لقب الدوري لصالح إنتر ميلان، بجانب الخروج المبكر من دوري الأبطال، ويضاف إلى هذا الراتب الضخم الذي يحصل عليه من يوفنتوس ويصل إلى أكثر من 40 مليون يورو سنويا.

وقالت الصحيفة إنه بعد رفض ريال مدريد عودته، بجانب تعثر انتقاله بشروطه الخاصة إلى أندية كبيرة أخرى، كشف مقربون من اللاعب ووكيله بأن الاختيار يتجه إلى لشبونة، وأن اللاعب بدأ يفكر جديا في العودة إلى حيث بدأ، والتفرغ أيضا لإدارة أعماله في البرتغال والعيش بالقرب من عائلته.

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