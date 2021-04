بالفيديو.. زوجة سيلفا تهاجم وتسخر من فيرنر لإضاعة الفوز أمام الريال

شنت زوجة مدافع فريق تشلسي، البرازيلي تياغو سيلفا، هجوما لاذعا على زميل زوجها في الفريق اللندني، الألماني تيمو فيرنر، وذلك بسبب إضاعته فرص محقق للتسجيل في شباك ريال مدريد خلال ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمس، منها انفراد تام.

ولم تتمالك إيزابيل نفسها، ووجهت انتقادات لاذعة على حسابها في "إنستغرام" ضد فيرنر، وقالت في تسجيل صوتي على "الستوري": في كل فريق، هناك مهاجم مصر على إضاعة الفرص باستمرار، وهنا فيرمي (فيرنر)، لا أعلم حتى إسمه بالضبط؟".

وأضافت: كنا نحتاج هدفا، وكنا في أمس الحاجة للفوز في المباراة، لكن المهاجم لا يريد التسجيل، لا يريد، لا أعلم لماذا". وسخرت إيزابيل من فيرنر بعد أن نطقت إسمه "فيرمي" وهي كلمة تعني "الدودة" باللغة البرتغالية.

وكان تشلسي ضغط بقوة منذ بداية المباراة أمام الريال، وسنحت لفيرنر فرصة محققة بعد انفراد أمام الحارس تيبو كورتوا، لكنه ضيعها بغرابة وسط حسرة وخيبة أمل من مدربه وزملائه. وسجل بعد ذلك مونت هدف السبق لتشلسي، لكن الريال عاد وسجل التعادل عن طريق كريم بنزيمة.

Belle Silva, Thiago Silva’s wife :



“We need a goal, we need to win this match.. but my attackers don’t want to score , I don’t know why they don’t score”



She is 100% correct pic.twitter.com/LRYMP7szeG