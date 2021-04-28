الصحافي وراء كشف صفقة نيمار يؤكد تقديم سان جرمان "عرضا لا يقاوم" لميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية واللاتينية أمس أن نادي سان جرمان تقدم بعرض وصف بأنه "خيالي" وذلك من أجل استقطاب نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الباريسي الصيف المقبل. وقالت صحيفة "ماركا" إن "العرض كما وصفه من سربه بأنه لا يقاوم، ولا يمكن لأي ناد آخر أن يقدم مثله". وذكرت أن العرض لموسمين، وبراتب سنوي كبير جدا يفوق ما يحصل عليه في السنة من برشلونة، والبالغ نحو 130 مليون يورو حاليا.

وأشارت إلى أن الصحافي الذي كان له السبق في إعلان صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى سان جرمان في صيف 2017 مقابل شراء شرطه الجزائي البالغ 222 مليون يورو، هو نفسه من أعلن عن عرض سان جرمان لليونيل ميسي. والصحافي هو مارسيلو بيكلر، وهو برازيلي يعمل لمجموعة من وسائل الإعلام، أبرزها "تي إن تي سبورت" البرازيلية. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، وسيصبح لاعبا حرا من شرطه الجزائي البالغ 750 مليون يورو، وبإمكانه تقرير مصيره بنفسه.

ورغم انتخاب خوان لابورتا رئيسا جديدا لبرشلونة قبل أشهر، لكن النادي المثقل بالديون والتي تتخطى المليار ومائة مليون يورو، غير قادر على تقديم عرض يناسب ميسي حتى الآن، إذ من الصعب ضمان دفع راتب كبير للاعب سنويا يفوق ما يحصل عليه حاليا. وقالت "ماركا" إن العرض تم تقديمه بالفعل إلى وكيل ليونيل ميسي، والده خورخي، وأنهم بانتظار رده عليه في الفترة المقبلة.

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