محمد صلاح يدخل التاريخ.. وليفربول يسقط في الوقت القاتل

المصدر: أحمد طارق - دبي

فرط فريق ليفربول في فوز كان في متناول يديه وسقط في فخ التعادل مع ضيفه نيوكاسل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة وتعادل جوزيف ويلوك لنيوكاسل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا في المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي سجل 21 هدفا، وبات صلاح أول لاعب في فريق ليفربول يسجل 20 هدفا وأكثر في ثلاثة مواسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 54 في المركز السادس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news