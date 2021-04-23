إعلان الطوارئ في اليابان بسبب وباء كوفيد قبل 3 أشهر من الأولمبياد

المصدر: وكالات

أعلنت اليابان حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وثلاث مناطق أخرى اليوم الجمعة في وقت تواجه البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات قبل ثلاثة اشهر فقط من موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا "قررنا اليوم إعلان حالة الطوارئ في محافظات طوكيو وكيوتو وأوساكا وهيوغو"، مبررا الخطوة بارتفاع عدد الإصابات بما في ذلك بالنسخ الجديدة المتحورة.

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