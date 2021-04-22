مفاجأة.. ريال مدريد يفكر في بيع بنزيمة وراموس لترشيد النفقات

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن مفاجأة مدوية حول إمكانية بيع كل من سيرجيو راموس والفرنسي كريم بنزيمة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال بيريز وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد قد يبيع بنزيمة وراموس بسبب الظروف الاقتصادية، وترشيداً للنفقات في "الملكي" بعدما تراجعت إيرادات النادي بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأضاف: "أحب راموس مثل نجلي، ولكن تجديد عقده معتمد على وضع النادي، هذا العام ستقل إيراداتنا بـ 300 مليون يورو، قد يكون علينا بيع لاعب، وعلى اللاعبين تقديم بعض التضحيات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news