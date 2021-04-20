والد ميسي يتفاوض من جديد على مستقبل ابنه في برشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أول من أمس، بأن خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تحرك للإبقاء على نجله في برشلونة.

وقالت الصحيفة إن والد ميسي وصل برشلونة لبدء التفاوض حول التجديد، وهو ينوي السفر إلى إيطاليا قريباً لحل بعض الالتزامات الشخصية.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة مع ختام الموسم الجاري في 30 يونيو. ونجح ميسي في قيادة برشلونة إلى التتويج بكأس إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو، عقب الفوز 4-صفر، سجل منها النجم الأرجنتيني هدفين. وبعد انتهاء المباراة، أكد رئيس البارسا، خوان لابورتا، أن ميسي يرغب في الاستمرار مع الفريق، وستبدأ محادثات تجديد عقده قريباً.

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